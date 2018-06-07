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07 Haziran 2018 14:24

Sedat Uçan’dan muhteşem ramazan konseri

Ramazan ayını, manevi iklimine uygun şekilde çeşitli etkinliklerle kutlayan Van merkez Edremit Belediyesi, ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sedat Uçan’ı ağırladı.

Sedat Uçan’dan muhteşem ramazan konseri

07 Haziran 2018 14:24


Ramazan ayı boyunca birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Edremit Belediyesi bu kez Sedat Uçan’ı hayranlarıyla buluşturdu. Her gün olduğu gibi dün de Kent Meydanı’nda verilen yoğun katılımlı iftarın akabinde ünlü ilahi sanatçısı Sedat Uçan sahne aldı. Bir birinden güzel eserleriyle unutulmaz bir gece yaşatan Uçan, kendisini Edremitlilerle buluşturan ve Ramazan ayının maneviyatının yaşanmasına katkı sunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye teşekkür etti. Vatandaşların yoğun katılımının olduğu konsere seyirciler cep telefonlarının ışıkları ile ilahilere eşlik ederken Uçan, bir ara sahneden inerek hayranlarının yanına giderek fotoğraf çektirdi.


Konser gecenin geç saatlerine kadar sürerken, etkinlik sonunda ise Uçan, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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