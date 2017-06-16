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16 Haziran 2017 16:26

Şehir merkezine 350 adet çöp kovası

Van Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde meydana gelen kirliliğin önüne geçmek için 350 adet yeni çöp kovası bıraktı.

Şehir merkezine 350 adet çöp kovası

16 Haziran 2017 16:26


Temiz bir Van için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerde ve otogarda bulunan kaldırımlara toplamda 350 adet yeni çöp kovası bıraktı. Ekipler çalışma sırasında daha önceden bırakılmış fakat ömrünü tamamlamış eskimiş çöp kovalarını da sökerek yeniledi. Yeni çöp kovalarının konulması ile şehir merkezindeki kirliliğin önüne geçileceğini belirten yetkililer, sökülen eski kovaların da tamirat ve boyama işlemi yapılarak ihtiyaç duyulan okul gibi mekanlarda kullanıma sunulacağını söylediler.




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