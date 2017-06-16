Şehir merkezine 350 adet çöp kovası

Temiz bir Van için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerde ve otogarda bulunan kaldırımlara toplamda 350 adet yeni çöp kovası bıraktı. Ekipler çalışma sırasında daha önceden bırakılmış fakat ömrünü tamamlamış eskimiş çöp kovalarını da sökerek yeniledi. Yeni çöp kovalarının konulması ile şehir merkezindeki kirliliğin önüne geçileceğini belirten yetkililer, sökülen eski kovaların da tamirat ve boyama işlemi yapılarak ihtiyaç duyulan okul gibi mekanlarda kullanıma sunulacağını söylediler.