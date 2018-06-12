2018 yılında tüm Türkiye’den ödül hak edenlere ve seçkin jüri üyelerine takdim edilmek üzere, Van Valiliği ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyla “Van” ilinden seçilen kandilin, DEU Güzel Sanatlar fakültesinde üretimine başlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Her yıl, şehir paydaşlarının hayata geçirdiği, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturması amacıyla düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye’yi bu yıl Van’ın tarihi kandili aydınlatacak. 2017 yılında Efes Müzesine ait bir Helenistik dönem kandilinin ödül olarak takdim edildiği etkinlik için, birçok şehir içinden güneşin ülkemize doğduğu Van Şehri’ne ait bir kandil, Van Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Kandil Seçim toplantısında seçilmişti. Seçiciler arasında, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper Akın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Aslanertik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Urartu Müze Müdürü Erol Uslu ve DAKA Dış İlişkiler Ve Fonlar Birimi Başkanı Harun Örnek yer aldı” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

“Seçilen kandil çamuru, Yaşayan Şehirler Platformu’nun daveti ile İzmir’e gelen Van heyeti, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi ekiplerinin katılımıyla DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ev sahipliğinde, Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Yoleri yönetiminde yoğruldu. DEU GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Özkan Birim’in ekibiyle incelediği kandilin, Selçuklu dönemine ait olduğu, üzerine nakşedilen bordürde nur süresinin 35. Ayetin ilgili kısımlarının Rumi motifler ile yer aldığının düşünüldüğü, etrafında bulunan mühürlerde dönemin kuş motifleri ve Rumi motifleri ile yörenin yaşam izlerine ve değerlerine yer verildiği, yaşamın devamlılığını simgeleyen geçmelere yer verildiği, üzerinde Arap harfleri ile üreten ustanın adının baba adıyla birlikte yazıldığı belirtildi. Eşsiz nitelikteki kandil T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Özel izni ile Van Urartu Müzesi’nden seçilerek, DEÜ GSF Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Yoleri yönetimi tarafından Van Büyükşehir Belediyesi Sponsorluğunda, 100 adet üretilerek “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” etkinliği ödül hak edenlerine, destekleyen bakanlıklarımızın bakanlarına, destekleyen kurum yöneticilerine, şehrin ve ören yerlerinin tanıtımına büyük destek sağlayacak seçkin jüri üyelerine kamuoyu önünde takdim edilecek.