Şehit ailelerinden Çanakkale gezisi

Van Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla şehit ailelerinden oluşan 48 kişilik grup, Çanakkale'yi gezdi.

Çanakkale gezisiyle ilgili bir açıklama yapan Van Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, şehitlerimizin üzerinde yaşamakta olduğumuz bu cennet vatan için canlarını seve seve verdiklerini belirterek, “Atalarımız; ‘bayrak, ezan, namus ve sonsuza dek özgürlük' deyip kimisi şehit olurken, kimileri de gazi oldular. Dün böyleydi, bugün böyledir, yarın da aynı şartlar oluştuğunda, aynı değerler için aynı bedeller vermekten kaçınmayacağız. Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf devletlerinin tarihte benzeri görülmemiş şekilde hayasızca saldırısı sonucu Çanakkale cephesi açılmıştır. Dünya tarihinin en kanlı savaşlarının yapıldığı Çanakkale cephesinde, Türk Ordusu olağanüstü bir başarı göstererek yüz binlerce şehit vermesine karşın düşmana geçit vermemiştir. Nasıl ki Çanakkale'de geçit verilmedi düşmana, şimdi de aynı ruh, inanç ve kararlılıkla polisimiz, askerimiz ve güvenlik korucularımız birlikte düşmana karşı amansız mücadele verilmekte olup, mücadele esnasında şehit ve gazilerimiz olmuştur. Bizler şehit ve gazi yakınları olarak devletimizin yanında ve emrinde olduğumuzu her platformda dile getirdik ve bunu tıpkı ecdadımız gibi ispatlamaya da her daim hazırız. Sözlerime son vermeden önce şehit ailelerini kendi ailesi gibi bilen, değer veren, el üstünde tutan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na, Van İl Jandarma Komutanına, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına, rehber Serdar Narin'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.