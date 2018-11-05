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Şehit ailelerinden Kaymakam Türkmen'e ziyaret

Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’i ziyaret etti.

Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Ahmet Baki, “İlçeye gelir gelmez ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etmeniz bizi mutlu etmiştir. Bizler ülkemizin birlik ve beraberliği için canını feda eden, en değerli varlığını veren şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman devletimizin yanındayız” dedi.


Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehit ailelerimize bu ülkede ne yapılsa azdır. Şehit aileleri, kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Sizlerle gurur duymaktayız” diye konuştu.

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