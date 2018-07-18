Şehit Altun, dualarla memleketine uğurlandı

Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görevli Şehit Polis Memuru Ahmet Altun için Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına bırakılan şehit için saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okundu. Silah arkadaşları tarafından omuzlanan ve tekbirler eşliğinde uçağa taşınan şehidin naaşı, dualarla memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Törene Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu’nun yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlar, şehidin silah arkadaşları, askeri erkân, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.