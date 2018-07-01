Şehit Aydın Ahi mezarı başında anıldı

Programa AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun yanı sıra Van Milletvekili Osman Nuri Güllaçar, Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve Aydın Ahi’nin yakınları ile sevenleri katıldı. Anma programında okunan Mevlid-i Şerif’in ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, hiçbir ideolojinin düşüncesinden dolayı masum ve silahsız bir insanı hunharca katledilemeyeceğini, bu caniliği gerçekleştirenlerin ne yazık geliştirmek istedikleri korku sarmalında başarılı olduklarını vurguladı. Bölge halkının bu kadar açık caniliği artık görmezden gelemeyeceğine de değinen Türkmenoğlu, “Bölgemizde ve ilimizde şiddeti geliştirmek isteyenlere artık fırsat verilmemelidir. Son seçim bunun için büyük bir fırsattı. Ne yazık ki yine bölge halkımız korkularına yenik düşmüş ve zalimlere prim vermiştir. Ümit ediyoruz bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, Aydın Ahi’yi şehit eden PKK terör örgütünün devletin kararlı mücadelesi ile bitme noktasına geldiğini söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise, konuşmasına Kur’an’dan ayet okuyarak başladı. Şehitlerin ölmediğine dair Allah’ın vaadinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Gülaçar, Boğazkesen Mahallesi halkına sitem etti. Aydın Ahi’nin katledilmesine karşılık Boğazkesen Mahallesi halkının son seçimlerde zalimlerin yanında yer aldığını da vurgulayan Gülaçar, “Korkmayın. Korkmayın. Korkmayın. Sizler Aydın Ahi’ye sahip çıkamadınız. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Sizler böyle yaptıkça bu zalimler amaç ve emellerine ulaşacaklar. Bende Kürdüm. Bugün Kürtlere en çok hakkı sağlayan Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sizler zalimlerin yanında yer alırsanız, Erdoğan’ın hakkını nasıl ödersiniz. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Ben Kürdüm. Ancak sizler öz evlatlarınız olan bizlere değil, hiç tanımadığınız isimlere oy vererek emperyalistlerin yanında yer aldınız. Yapmayın vallahi zarardasınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aydın Ahi’nin mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.