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06 Temmuz 2017 18:43

Şehit Deniz için taziye yemeği verildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu İsmail Deniz için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından taziye yemeği verildi.

Şehit Deniz için taziye yemeği verildi

06 Temmuz 2017 18:43


Taziye yemeğine Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurahman Çohaz, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Koç, Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yunus Emre Aksoy, Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ferit Binici, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurahman Çohaz, Şehit Güvenlik Korucusu İsmail Deniz’in abisi Celal Deniz ve amcası çocukları ile bir süre sohbet ederek, taziye dileklerinde bulundu. Daha sonra tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.




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