Şehit Kasap gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Hakkâri'nin Derecik bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Vanlı Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Derecik kırsalında dün terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gürpınarlı Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap şehit düştü. Şehit Kasap için Gürpınar Kent Meydanında öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazında şahidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan törenin ardından Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın naaşı Güzelsu Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Toker, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ilçe kaymakamları, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.