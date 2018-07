Şehit korucu Deniz için mevlit verildi

Temmuz 2017’de Tendürek Dağı kırsalında yapılan operasyon sırasında şehit düşen 4 çocuk babası İsmail Deniz için ikamet ettiği Yukarı Yanıltaş Mahallesi’nin taziye evinde mevlit verildi. İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç’ın da katıldığı mevlit programında konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için Tendürek Dağı kırsalında yapılan operasyon sırasında şehadet şerbetini içen İsmail Deniz ve diğer aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit İsmail Deniz’in ailesi tarafından şehadetin birinci yıldönümü nedeniyle mevlit verildi. Devletimiz her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduğu gibi bugün de burada şehidimizin şehadetinin birinci yıldönümünde ailemizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Olayın yaşanmasından bu yana bir yılı geride bıraktık. Devletimize ve bizlere emanet bırakılan şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize her zaman maddi ve manevi destekleyen ülkemiz, şehitlerimizin anısını her zaman yaşatmıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne el uzatan hain odakların sonuna gelinmiş bulunmaktadır. Dilerim bu ülkemizde ve ilçemizde son şehidimiz olur” dedi.

Şehit İsmail Deniz’in kardeşi Celal Deniz ise, “Ağabeyim, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için diğer şehitlerimiz gibi canını feda etmiştir. Şehadetinin birinci yılı dolayısıyla mevlit verildi. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız da bizleri yalnız bırakmadılar. Devletimizin sıcak şefkatini her zaman yanımızda hissettik. İlçe Kaymakamımız, şehidimizin ailesine maddi ve manevi sahip çıktıkları gibi devletimizin yanımızda olması bizleri ayakta tutan en büyük güçtür. İnşallah verilen mevlit ve okunan Kur’an tilaveti ülkemizde birlik ve beraberliğine vesile olur. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.