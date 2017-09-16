Ekim 2016 tarihinde ilçeye bağlı Mollahasan Mahallesi’ndeki evinde bir grup teröristin saldırısına uğrayan AK Partili Aydın Muştu, çocuklarının gözleri önünde şehit edilmişti. O gece yaşananları anlatan şehit Muştu’nun 6 çocuğundan biri olan kızı Yeter Muştu, babasının salonda televizyon izlediği sırada kapının çalındığını söyledi. Salonun camından bakarken teröristleri gördüğünü ifade eden Yeter Muştu, “Kapıyı açmadım. Baktım ellerinde silahlar, başlarında ise poşi vardı. Babamı hemen uyandırdım baba kalk teröristler geldi diye. Ondan sonra annem babamı yatak odasına götürdü. Bu esnada camı kırıp içeri girdiler. Biz yatak odasına girdik, kapıyı kilitledik. Biri kapıya tekme vurup kırdı. Biz babamı camdan çıkartmaya çalıştık, iki kişi gelip bırakmadı. Annem yalvardı, dinlemediler. Annem sonra muhtarı çağırmaya gitti. O esnada ben tek kaldım babamla. Onlar ‘Bir şey yapmayacağız, arabayı almak için geldik’ dediler. Babamın ehliyetini, arabanın anahtarını ve para aldılar. Bu esnada biri diğer teröristleri arabaya bindirip hazır beklettikten sonra tekrar gelip, babamın başında bekleyen teröristle babama kurşun sıktı. Toplamda 8 kişi vardı, belki daha fazlaydı” dedi.

“Ne benim ne de başkasının babasının kanı yerde kalmıyor”

Silahlı insansız hava araçları sayesinde babasının katillerinin bulunduğunu dile getiren Yeter Muştu, “İçimiz rahatladı. Babamın kanı yerde kalmadı. Türkiye’nin kendi ürettiği milli silahlarla yürüttüğü terörle mücadelede çok büyük bir başarı elde edildi. Artık teröristler rahatlıkla bir yerlere giremiyorlar, adım da atamıyorlar. Çünkü onlar bitti, bitecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bize bu sözü vermişti. Şu an sözünde duruyor, tek tek öldürüyor. Ne benim ne de başkasının babasının kanı yerde kalmıyor. Bu konuda Süleyman Soylu’ya çok güveniyoruz” diye konuştu.

Şehit kızından Tanrıkulu’na tepki

CHP’nin silahlı insansız hava araçlarını eleştirmesine de değinen Yeter Muştu, “Terörle mücadelede kullanılan silahlar sayesinde terör artık adım atamaz hale geldi. CHP, SİHA’ların sivil vatandaşa karşı kullanıldığını iddia ediyor. Biz şehit aileleri olarak SİHA’ların kullanılmasından yanayız. Bu sayede Türkiye büyük bir başarı elde ediyor. Milli silahlarla yürütülen terör operasyonlarına CHP destek olması gerekirken köstek oluyor. Şehit aileleri olarak CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun bu tutumunu şiddetle eleştiriyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarım sadece devletin çocuklarıdır”

Kürtçe olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür eden şehit Muştu’nun eşi Bergüzar Muştu ise şöyle konuştu:

“Çocuklarıma sahip çıktılar. Allah kabul etmesin, Allah kabul etmez de. Allah hakkımızı yerde bırakmadı. Gözümüzün önünde yaptılar bu şerefsizliği. Biz kabul etmiyoruz. Vicdanımız hiçbir zaman kabul etmeyecek. Bunların başımıza getirdiğini kafir Müslüman’ın başına getirmiyor. Allah devlete zeval vermesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’ya çok teşekkür ederim. Bize çok yardımcı oldular. Çocuklarım kimsenin hayrına muhtaç değiller. Çocuklarım sadece devletin çocuklarıdır.”

Şehit Aydın Muştu’nun 80 yaşındaki annesi Dilber Muştu da, oğlunun kanını yerde bırakmadığı için Bakan Soylu’ya Kürtçe teşekkür etti.