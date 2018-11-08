Şehit Üsteğmen Sakallı için mevlit okutuldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Vekili Üsteğmen Mehmet Sakallı için mevlit okutuldu.

Çaldıran Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca verilen Mevlid-i Şerif'e İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, şehit aileleri ve gaziler, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehit Üsteğmen Sakallı için ilçe merkezinde bulunan Hacı Haydar Camii'nde öğle namazı öncesi mevlit verildi. İlçe Müftüsü Fikri Göncü'nün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu.

Duanın edilmesi ve yemek ikramının ardından Mevlid-i Şerif programı sona erdi.

Burada konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere ise sağlık dolu bir ömür diledi. Dundar, “İlçemizde 2017 yılında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın şehadet edilmesinin birinci yıldönümü münasebetiyle Kymakamlığımız ve İlçe Jandarma Komutanlığımızca mevlit programı düzenlendi. İlçemizde şehit edilen diğer şehitlerimizi de unutmayarak, SODES kapsamında bir tanesi merkezde olmak üzere toplamda 10 farklı okulda şehit asker ve güvenlik korucularımızın adını verdiğimiz kütüphaneler kurarak açılışlarını yaptık. Şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması ile birlikte devletimiz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir. Onlar bizlere aziz şehitlerimizin emanetlerdir. Bu ülke geçmiş yıllarda olduğu gibi canları pahasına mücadele edip hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin sayesinde hala ayaktadır ve bu hep böyle olmuş ve böyle de devam edecektir. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederken, şehit ailelerine ve gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

SODES projesi kapsamında 10 okulda yapılan kütüphanelere şehit asker ve güvenlik korucularıyla 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in isimleri verildi.