Şehit Zeren için mevlit okutuldu

Van'ın Başkale ilçesinde geçen sene terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren için mevlit okutuldu.

Yaklaşık bir yıl önce Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Onbaşı Kemal Zeren, ölüm yıldönümünde anıldı. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen mevlitte dualar okundu. Yapılan duaların ardından mevlide katılan katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı ve Beleye Başkan Vekili Asım Solak, Kemal Zeren şahsında tüm şehitleri anarak, “Cennet vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Allah ruhlarını şad etsin, mekânları cennet olsun” dedi.

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bu topraklara huzur ve mutluluğun geleceğini söyledi.

Mevlide kurum amirleri ve çok sayıda asker ile polis katıldı.