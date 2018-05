‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ etkinliği

Ramazan ayında kuracakları ‘Kardeşlik Sofrası’ hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, bu ayın sabır ve rahmet, huzur ve muhabbet ayı olduğu gibi aynı zamanda hali vakti yerinde olanların maddi durumu iyi olmayanları doyurulduğu ve giydirdiği, yoksulların himaye edildiği, dul ve yetimlere kol kanat gerildiği, bireysel ve toplumsal manada nice iyiliklerin ve güzelliklerin yaşandığı bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün her yıl olduğu gibi bu yıl da organize ettiği ‘Kardeşlik Sofrası’nın Ramazan ayı boyunca Tuşba’nın her mahallesinde vatandaşlara hizmet vereceğini kaydeden Başkan Özgökçe, “Kardeşlik soframızda her gün yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlayacağız. Rahatsız olan veya soframıza gelemeyecek durumda olan yaklaşık 500 aileye de her gün 4 çeşit sıcak yemeği sefer taslarıyla evlerine teslim edeceğiz. ‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ kardeşlik soframızda verilecek olan iftar yemeğinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi, tasavvuf müzikleri, Hacivat-Karagöz ve çeşitli çocuk etkinlikleri ile geleneksel Ramazan’ı, Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde Van’da örnek belediyecilik anlayışıyla yaşatıyoruz. Ramazan duygusunu doya doya yaşamak isteyen herkesi soframıza bekliyoruz” dedi.

“Tuşba Belediyesi herkesi aynı sofrada buluşturacak”

‘Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan’ sloganı ile gelenekselleşen kardeşlik sofrasının kapsamını bu Ramazan’da biraz daha genişletilerek tüm mahallelerin yanı sıra Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen mega projelerden olan ‘15 Temmuz Şehitler Parkı’ ile Tarihi Van Evleri Mahallesi gibi Van’ın en güzel ve muhteşem mekanlarında da kurulacak. Ramazan ayı boyunca kurulacak olan kardeşlik sofrasında, zengin fakir demeden herkesi aynı sofrada buluşturacaklarını ifade eden Başkan Özgökçe; “Öncelikle Rabbi Rahimime yüz binlerce şükürler olsun ki bizleri sağlık ve afiyetle Ramazan-ı Şerife ulaştırdı. Rabbim hepimizin Ramazan ayındaki ibadetlerini dergahı izzetinde kabul eylesin. Kurulduğumuz 2014 yılından beri Şehr-i Tuşba’da Şehr-i Ramazan kardeşlik sofralarımızda asıl amacımız zengin, fakir, yoksul ve kimsesiz demeden tüm vatandaşlarımızla aynı lokmayı paylaşmaktır. Öncelikle bütün Tuşbalıları ve Vanlıları iftar sofralarımıza bekliyoruz. Asıl gayemiz geleneksel Ramazan’ın mutluluğunu, huzurunu, coşkusunu, sevincini, heyecanını tüm halkımızla paylaşmaktır. Halkımızla birlikte iftarımızı açmak gerçekten çok güzel ve özel bir duygudur. Bu güzel günlerin mutluluğunu, huzurunu paylaşarak ibadetle dolu bu güzel ayı en güzel şekilde idrak etmek istiyoruz. Hayır ve bereket ayı olan Ramazan ayını güzel ve dolu şekilde yaşamak ve yaşatmak tek temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Her Ramazan öncesi terörist İsrail’in Filistin’deki Müslümanları hunharca öldürdüğünü hatırlatan Özgökçe, artık tüm Müslümanların birleşerek bu zulme ‘dur’ demenin vaktinin geldiğini kaydetti. Başkan Özgökçe, “Kudüs Müslümanların izzeti namusudur, şerefidir, gözbebeğidir. Ve asla yalnız değildir. Gazze’de yapılan hain terör katliamını nefretle kınıyorum. Terörist İsrail Devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs’ü terk etmek zorunda kalacaklardır. Kudüs, Filistin’in başkentidir. İnsanlığın vicdanına tercüman olan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu gerçeği haykırmaya devam edeceğiz. Dünyanın ve Kudüs’ün kaderini, yeryüzünde bozgunculuk yapanların eline bırakmayacağız. Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur” şeklinde konuştu.