Şehr-i Tuşba'da toplu açılış ve etkinlikler

Van merkez Tuşba Belediyesi'nin '15 Temmuz Şehitler Parkı' ve ‘Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nun açılışı ile ‘Başkanım Kirvem Olsun' ‘4. Geleneksel Sünnet Şöleni'ni, TRT Kurdi'de canlı olarak yayınlanan ‘Çepik' programı ile gerçekleştirilecektir.

Tuşba Belediyesi'nin Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) finansmanı ve bir o kadar da Tuşba Belediyesinin iş makinaları zemini hazırlanan projenin yapımı tamamlanmasıyla Van'ın en prestijli projelerinden biri olan İskele Sahil 1. Etap Rekreasyon Alanı Tuşba Belediyesinin aldığı meclis kararı ile ismi ‘15 Temmuz Şehitler Parkı' olan ve Vanlıların gece ve gündüz uğrak yeri açılıyor. Kentin yeşil alan kapasitesini artıran ve Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan park; çocuklar ve gençler için spor alanları, 750 kişi kapasiteli amfi, bin metre bisiklet yolu ile koşu ve yürüyüş yolu, süs havuzları, Van'da halka açık ilk ve tek tenis kordu ile 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. Son yılarda Van'da yapılan en büyük ve prestijli yatırımların başında gelen 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın ilk etabı düzenlenecek görkemli bir açılış töreni ile halkın hizmetine sunulacaktır. Gerçekleştirdikleri proje ile Van Gölü sahilinin çöplükten kurtardıklarına işaret eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Yaklaşık 8 milyonluk DAP desteği ve bir o kadar zemin dolgu maddesi hazırlanmasında Belediyenin iş makinaları ve iş gücü ile tamamlanan bu proje ile binlerce yıldan beri ilk kez Van Denizi'nin kıyısı bir gerdanlığa sahip oldu. Artık çöplüğü andıran metruk Van Deniz'i sahili sivrisinekleri, mezbelelik, çöplük ve bataklık olan kıyısı tamamıyla insanların gelip dinlenebileceği, su sporlarını yapabileceği ve ailece eğlenebilecekleri çok önemli bir cazibe merkezi haline getirdik” dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla ikinci etabını da çok yakında Van halkının hizmetine sunacaklarını kaydeden Başkan Özgökçe, ikinci etap ve planlanan üçüncü etabın hayata geçmesi ile Deniz kıyısında Dünyanın en büyük rekreasyon alanı ve park alanı olacaktır. Mevsim şartlarının elvermesi ile “DAKA'nın desteğiyle ikinci etabını da inşallah yakın bir vakitte bitiriyoruz. 15 Temmuz Şehitler Parkımız ile birlikte ikinci etabında da tamamlanmasıyla Van başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi ve hatta Türkiye hak ettiği güzelliklerin birine daha Tuşba Belediyesi ile sahip olacaktır” diye konuştu.

Van'ın yükselen değeri olarak ilkleri yapmaya devam eden Tuşba Belediyesi'nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı ‘Kardeş Şehir Protokolü' çerçevesinde 3 milyonluk bir yatırım ile çok amaçlı salonu kazandırdığını da kaydeden Başkan Özgökçe, “Samsun Büyükşehir Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nu tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz, bugün İnşallah bu devasa eseride Samsun Milletvekilimiz sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın da katılacağı bir törenle orayı da hizmete kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu 6 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş, eğitim, dinlence ve eğlence gibi etkinlikler için tasarlanan salonda ayrıca Van ve Tuşba ile ilgili kültürel değerlerin gelecek nesillere tanıtılması ve öğretilmesinde çok önemli bir görev üstlenmesi hedefleniyor. Konferans salonu, sergi salonu, fuaye alanı, düğün ve nikah salonu, mescit, bay-bayan ve engelli lavabo ve wc'ler, kafeterya, mutfak, makine odası, danışma, güvenlik odası, müdüriyet, sekreter ve muhasebe odaları bulunuyor. Sahil rekreasyon alanı üzerinde konumlanan Van Denizi kıyısında yapılan çok amaçlı konferans salonu çelik konstrüksiyon olarak yapılmış. Van ili merkezinde ve sahil şeridi boyunca büyük organizasyonların yapılacağı ilk ve tek olan ve bugüne kadar böyle konferans ve eğitim salonlarının bulunmaması Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nun önemini daha da artırıyor.

18 Eylül 2018 Salı Günü, saat 18.30'da yapılacak olan açılışların ardından Ses Sanatçısı Aydın Aydın'ın sunduğu ve TRT Kurdi'de Canlı olarak yayınlanan ve Nur Ertürk, Gülşen Korucu, Murat Yıldız, Mehmet Çakırkaya ve Ali Gündüz'ün katılacağı ‘Çepik ve Sünnet Şöleni' programı ile devam edecektir.

Van milletvekilleri ile AK Parti Samsun Milletvekili sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Van Valisi, Kaymakamların ve kamu kurum ve kuruluşlar ile STK başkan ve üyelerinin katılacağı programa tüm vefalı ve kadirşinas halkın davetli olduğunu kaydetti.