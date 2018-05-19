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19 Mayıs 2018 23:16

Şehri Tuşba’da Şehr-i Ramazan kardeşlik sofrasına yoğun ilgi

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin "15 Temmuz Şehitler Parkı" havuz başında kurduğu "Kardeşlik sofrası" başta basın mensupları aileleri ile olmak üzere yoğun ilgi vardı.

Şehri Tuşba’da Şehr-i Ramazan kardeşlik sofrasına yoğun ilgi

19 Mayıs 2018 23:16


Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,"nün "15 Temmuz Şehitler Parkı" havuz başında kurduğu "Kardeşlik sofrası" binleri ağırladı. Zengininden fakirine, yaşlısından gencine, şehit yakınından gazilere kadar binlerce kişinin katıldığı "Kardeşlik sofrasına" Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Tuşba İlçe Başkanımız Muğdat Günini, Tuşba İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Van’da görev yapan basın mensupları ve sosyal medya fenomenleri, Tuşba Belediyesi meclis üyeleri, Tuşba Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Top atışı ve okunan ezan ile yaklaşık 2 bin kişi aynı anda iftarını açtı. İftarın açılmasının ardından çocuklara Hacıvat-Karagöz ve yüz boyama oyunu ile geleneksel Ramazan coşkusu yaşatıldı.




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