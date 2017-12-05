Şekerbank’tan esnafa ‘şeker’ gibi protokol

Esnafın iş hacminin artması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması amacıyla Şekerbank ile Van Bakkallar ve Manavlar Odası arasında ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü imzalandı. Odada gerçekleşen imza töreninde konuşan Şekerbank Van Şube Müdürü Köksal Çinkılıç, protokol ile odaya kayıtlı olan esnafın aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ve 48 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, “Kapımız Esnafa Açık projesi; ‘Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, kapıları hep açık kalsın’ mesajı ile başladı. Bu kampanya kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya yönlendirdik. ‘Açık’ platformu ile esnafın işlerini kolaylaştıracak, onların rekabet gücünü artıracak ve onları teknolojiye, değişime açacak yeni ürünler sunduk. Bu kapsamda protokolün tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge ise, Şekerbank’ın esnafa yönelik yaptığı çalışmanın her anlamda önemli olduğunu belirterek, “Odamıza bağlı tüm esnafımız adına Şekerbank yetkililerine bu önemli protokolden dolayı teşekkür ediyor, protokolün esnafımıza, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şekerbank Van Şube Müdürü Köksal Çinkılıç ile Başkan Berge tarafından protokol imzalandı.