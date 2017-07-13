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13 Temmuz 2017 10:08

Sel mağduru vatandaşlara yardım

Van’ın Başkale Kaymakamlığı ve belediyesi, meydana gelen selden zarar gören vatandaşların yardımına koştu.

Sel mağduru vatandaşlara yardım

13 Temmuz 2017 10:08


Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bir saat süren sağanak yağış, Ilıcak Mahallesi’nde maddi hasara yol açtı. Başkale Belediyesi ve Başkale Kaymakamlığı, Ilıcak Mahallesi’nde sel nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatıyla selden zarar gören mahallelere giden Başkale Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, vatandaşların evlerinde inceleme yaparak; su, süt, ayakkabı ve gıda malzemesi dağıttı.


Belediye ekipleri, hasar gören yollarda temizlik ve onarım çalışması yaparken, evleri su basan vatandaşlara da yardım etti.


Evini su basan vatandaşlardan Hamit Gürcin, selden zarar gördükleri için mağdur olduklarını dile getirerek, “Her şey bir anda oldu. Evimizi su bastı. Perişan olduk. Allah razı olsun; belediye ve kaymakamlık ekipleri yardımımıza koştu. Çaremiz devlettir. Başka da gidecek yerimiz yok” diye konuştu.




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