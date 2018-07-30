Şelalenin soğuk sularında serinlediler

Van’da havaların geçmiş yıllara oranla daha sıcak geçmesi vatandaşların suyun olduğu bölgelere akın etmesine neden oluyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi bulduğu Muradiye ilçesinde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, Muradiye Şelalesi’nin soğuk sularına daldı. Piknik için Muradiye Şelalesi’ne gelen yerli ve yabancı turistler, 20 metre yüksekten akan suyun altına girerek serinlemeye çalıştı.

Konya’dan gelen Ferit Erkek isimli vatandaş Van’a iş için geldiğini belirterek, “Muradiye Şelalesi’ni çok beğeniyoruz. Yazın kavurucu sıcaklarından dolayı serinlemek için buraya geliyoruz. Eşimin kardeşi Mersin’den misafir geldi. Onu da şelaleye getirdik. Burayı çok beğendi. Havaların aşırı sıcak geçmesi nedeniyle hem piknik yapmak hem de serinlemek için Muradiye Şelalesi’ne geldik. Şu anda da şelalenin tadını çıkarıyoruz” dedi.

Siirt Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri ise Muradiye Şelalesi’nin serinlemek için çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Siirt’ten Muradiye Şelalesi’ne piknik yapmak için geldiklerini söyleyen Siirt Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübü üyesi Serhat Sarp da, “Havalar çok sıcak olduğu için şelalenin serin sularına girmeyi ihmal etmedik. Ancak şelale daha da güzel olabilir. Çevre düzenlemesi ve aile piknik alanları daha da kullanışlı olsa daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.