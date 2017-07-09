Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 10:39

Selçuk Balcı, Bahçesaraylılar coşturdu

Van’ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen ‘Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali’nde sahne alan Karadeniz’in ünlü ismi Selçuk Balcı kemece çaldı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise Kürtçe türkü söylemesi konsere gelenlerden büyük alkış aldı.

Selçuk Balcı, Bahçesaraylılar coşturdu

09 Temmuz 2017 10:39


Bahçesaray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize dilen ‘“Feqiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali’nde Karadeniz’in ünlü ismi Selçuk Balcı, konser verdi. Karadeniz’in türkülerinin yanışı halkın da sevdiği türküleri okuyan Balcı, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ünlü sanatçı Selçuk Balcı’nın okuduğu şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Horon ve halayın bir arada olduğu geceyi cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar, Selçuk Balcı’nın kemençe ile Kürtçe şarkı çalması ise büyük alkış aldı. Balcı daha sonra sahneye davet ettiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, Fagiye Teyran’ın şiiri olan "Ey dilberi" türküsünü Kürtçe söylemesi konserdekilerden büyük alkış aldı. Kon serin sonunda ise Balcı, yine Orhan’ı sahneye davet ederek “Keçe Kurdan” türküsünü okurken, sanatçını da zaman zaman türküye eşlik etmesi büyük beğeni aldı. Konser sonra Balcı, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmayıp sahne arkasında uzun süre fotoğraf çektirdi. Festivalin ilk günü havai fişek gösterisi ve dilek balonlarının bırakılmasıyla son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:37
  • Güneş :04:44
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!