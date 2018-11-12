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Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden 4’ü Van’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden 4'ü Van'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, ilçe kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu.


İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası şehitler Topçu Er Samet Kaymakçı (Gaziantep), Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (Kahramanmaraş), Topçu Er Yusuf Önder (Antalya) ve Topçu Er Melih Sancar'ın (İstanbul) naaşı askeri uçakla memleketlerine uğurlandı.

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