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19 Temmuz 2018 09:34

Şemsiyeli Sokak’ta canlı müzik hizmeti

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan Şemsiyeli Sokak’ta, vatandaşlara canlı müzik hizmeti sunuluyor.

Şemsiyeli Sokak’ta canlı müzik hizmeti

19 Temmuz 2018 09:34


İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Butik Sokaklar’ projesi kapsamında ele alınan ve iki yıl önce hizmete sunulan Şemsiyeli Sokak’ta vatandaşlara canlı müzik hizmeti sunuluyor. Çoğunluğu cafe olmak üzere bir araya gelen Şemsiyeli Sokak esnafı, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına haftanın iki günü canlı müzik hizmeti sunuyor. İpekyolu Belediyesi tarafından sokağın yenilenmesinin birçok kişiye ekmek kapısı olduğunu dile getiren esnaf, bu tür çalışmaların kentte her anlamda olumlu yansıdığını söylediler. Konuyla ilgili konuşan Keje Güler isimli esnaf, caddenin iki yıl önce açıldığını belirterek, “Sokağın yüzde 80’i cafelerden oluşuyor. Yaklaşık 30’a yakın esnaf var. Haftada iki gün canlı müzik düzenliyoruz. Böylece buraya gelen halkımız hem sohbet ediyor, hem de canlı müzik eşliğinde güzel vakit geçiriyor” dedi.


Bu tür sokakların açılmasının Van için avantaj olduğunu ifade eden Güler, “Eskiden insanlar dört duvar arasında kalıyordu. Ya üst katlardaki cafelerde ya da kapalı mekanlarda oturuyordu. Ama şimdi artık açık havada, sokaklarda oturan vatandaşlar, açık havanın da tadını çıkarıyor. Batıda bir İstiklal Caddesi, bir Kızılay Caddesi tarzında çalışmalar oldu. Gerek Şemsiyeli Sokak gerekse Kültür Sokağı gibi daha birkaç sokağın açılmasını istiyoruz. Bu kapsamda bu çalışmaları başlattığı için İpekyolu Belediyesine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Vatandaşlar ise, Van’da bu tür yerlerin açılmasının çok güzel olduğunu dile getirerek, İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.




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