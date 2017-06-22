Senai Demirci Edremitlilerle buluştu

Ramazan ayı dolayısıyla sürdürdüğü etkinlikler kapsamında iftar, konser, konferans ve çocuk eğlence programlarına aralıksız devam eden Edremit Belediyesi, son olarak organize ettiği söyleşi programı ile yazar ve televizyon programcısı Dr. Senai Demirci’yi vatandaşlarla buluşturdu. Dr. Senai Demirci’nin sahne almasından önce alanda bulunan vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gecenin önemine binaen dualar etti. Daha sonra sahneye çıkan ve yaptığı söyleşide Ramazan ayının önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Dr. Demirci, bu mübarek ayda yapılması gereken bazı durumlar üzerinde Edremitli vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

Kadir Gecesi’ne denk gelen söyleşide vatandaşlar, camilerdeki ibadetlerini idrak etmelerinin ardından iftar alanına geldi. Burada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatından örnekler veren Dr. Demirci, sohbet aralarında okuduğu şiirlerle de gönülleri mest etti. Van’ın kendisindeki öneminin çok büyük olduğunu, burada bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Dr. Demirci, vatana karşı ihanet içerisinde olan terör örgütlerine de tepki gösterdi. Özellikle yıllarca üstat Bediüzzaman Said Nursi’yi kendilerine ilişkilendiren FETÖ terör örgütüne tepki gösteren Dr. Demirci, “Bu vatan hainlerinin böylesi bir zat ile ilişkilendirilmesi doğru değil. Ben buna asla müsaade etmeyeceğim. Bu ülkenin namusuna, onuruna ihanet eden bu insanlar, yıllarca bu zatın arkasına gizlenerek, istediklerini hep yaptılar. Ama halkımız bunlara hiçbir zaman geçit vermedi, vermeyecekte” dedi.

Namaz kılmanın Allah katında çok önemli olduğunu belirten Senai Demirci, “Biz her secdemizde diyoruz ki, Allah’ım hani şu bize anlattığın, meleklerin Adem’e secde ettiği ve iblisin secde etmekten kaçınıp isyan ettiği sahne var ya, biz o sahneyi başımızın tacı yaptık. Biz o sahneyi iffetimiz eyledik. O sahnenin sınavı hepimizin aklında ve biz sana her secdemizde ‘hayır biz iblisten, şeytandan yana değil meleklerin tarafındayız’ diyoruz. Secde etmek, nerede nasıl olursa olsun tüm secdeler şeytana muhalefet secdesidir. O halde bütün secdeler, şeytanın mesleğine, şeytanın tavrına muhalefeti doğurmalı” diye konuştu.

Dr. Senai Demirci, yaptığı konuşmanın ardından hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

Öte yandan, Kadir Gecesi nedeniyle Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hasta ile yakınlarına ve Ulu Camii çıkışında vatandaşlara gül suyu ile kandil simidi dağıtıldı.