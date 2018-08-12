Serinlemek isteyenler şelaleye akın ediyor

Van’da havaların geçmiş yıllara oranla daha sıcak geçmesi, vatandaşların suyun olduğu bölgelere akın etmesine neden oluyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 30 dereceyi bulduğu Muradiye ilçesinde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, Muradiye Şelalesi’nin soğuk sularına dalıyor. Piknik için Muradiye Şelalesi’ne gelen yerli ve yabancı turistler, hem 20 metre yüksekten akan suyun altına girerek serinliyor hem de bu manzaranın tadını çıkarıyor.

Muradiye Şelalesi’ni görmek için ailesiyle birlikte İstanbul’dan gelen İsa Aktaş, gördüğü manzaraya hayran kaldığını söyledi. Van’ın sıcak havasına karşı şelalenin manzarası karşısında serinlediklerini ifade eden Aktaş, “Bu yıl buraya ilk defa geldik. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Aynı zamanda burada sıcaktan bunalıp kendini şelale suyuna bırakan insanlar da var. Burası biraz daha elden geçirilip, çevre düzenlemesi yapılırsa, inanıyorum ki daha çok turist akınına uğrar. Biz ailecek geldik ve çok beğendik. Herkese de tavsiye ediyoruz. Şu anda da şelalenin tadını çıkarıyoruz” dedi.

Muradiye Şelalesi’ni ziyarete gelen vatandaşlardan Musa Okay ise, havaların çok sıcak olmasından dolayı şelale suyunda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.