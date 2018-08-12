Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 12:49

Serinlemek isteyenler şelaleye akın ediyor

Van’ın Muradiye Şelalesi, sıcak havadan dolayı serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Serinlemek isteyenler şelaleye akın ediyor

12 Ağustos 2018 12:49


Van’da havaların geçmiş yıllara oranla daha sıcak geçmesi, vatandaşların suyun olduğu bölgelere akın etmesine neden oluyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 30 dereceyi bulduğu Muradiye ilçesinde serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, Muradiye Şelalesi’nin soğuk sularına dalıyor. Piknik için Muradiye Şelalesi’ne gelen yerli ve yabancı turistler, hem 20 metre yüksekten akan suyun altına girerek serinliyor hem de bu manzaranın tadını çıkarıyor.


Muradiye Şelalesi’ni görmek için ailesiyle birlikte İstanbul’dan gelen İsa Aktaş, gördüğü manzaraya hayran kaldığını söyledi. Van’ın sıcak havasına karşı şelalenin manzarası karşısında serinlediklerini ifade eden Aktaş, “Bu yıl buraya ilk defa geldik. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Aynı zamanda burada sıcaktan bunalıp kendini şelale suyuna bırakan insanlar da var. Burası biraz daha elden geçirilip, çevre düzenlemesi yapılırsa, inanıyorum ki daha çok turist akınına uğrar. Biz ailecek geldik ve çok beğendik. Herkese de tavsiye ediyoruz. Şu anda da şelalenin tadını çıkarıyoruz” dedi.


Muradiye Şelalesi’ni ziyarete gelen vatandaşlardan Musa Okay ise, havaların çok sıcak olmasından dolayı şelale suyunda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç