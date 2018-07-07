Servet Yenitürk güven tazeledi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, tek listeyle yapılan seçimde Servet Yenitürk, yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıya Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, delegeler, kongre üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra kürsüye Van Büyükşehir Belediyespor’un mevcut başkanı Servet Yenitürk çıktı. Yenitürk, yaptığı konuşmada kulübün mali durum çizelgesini okundu. Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimde Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yönetimi belirlendi.

“Van Büyükşehir Belediyespor’a sahip çıkmalıyız”

Seçim sonrası bir konuşma yapan Başkan Yenitürk, Van Büyükşehir Belediyespor’a sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Konuşmasında siyasilere ve iş adamlarına çağrıda bulunan Yenitürk, “Bizi bu sezon tekrar yönetime layık gördüğünüzden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Van Büyükşehir Belediyespor, sadece belediyenin takımı değil, Van’ımızın göz bebeği ve hepimizin takımıdır. Bizler de elimizden geldiği kadar layık olamaya çalışacağız. Güç birliği ve destekler katkı ile olmaktadır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın. Buradan Vanlı iş adamlarımıza, siyasetçilerimize, esnafımıza ve basınımıza sesleniyoruz; takımımıza sahip çıkalım ve yanında yer alalım” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan ise Büyükşehir Belediyespor’a destek olmaktan memnun duyduğunu dile getirdi. Van’ın yeni şehir stadyumuna kavuşacağını hatırlatan Kaplan, katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Kulübü’nün logosunda değişiklik

Öte yandan gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün logosunda yer alan sarı rengin, oy birliği ile gök mavisi rengi ile değiştirilmesine karar verdi.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yeni yönetiminde; Servet Yenitürk, Ali Tekataş, Aytaç Aydın, Ekrem Yalçın, Memet Biçer, Fatih Akdeniz, Ömer İnanç, Cumhur Yıldırım, Ferit Durak, Sacit Solmaz ve Mehmet Selim Öğünmez yer alıyor.