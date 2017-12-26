Serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi, Kanser Birimi tarafından halka yönelik olarak "Rahim ağzı kanseri ve erken teşhisin önemi" konulu eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) logolu tanıtım malzemeleri hediye edildi. Konu ile ilgili açıklam yapan İl Sağlık Müdürlüğü, “Serviks (rahim ağzı) kanseri; Dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü olup, meme ve akciğer kanserlerinden sonra kanserlerden ölümlerde 3. sıradadır. Sık görülen bir kanser türü olmasının yanında en önemli özelliği; erken evrede tespit edilebilmesi ve tespit edilebildiği zaman da tedavi edilebilmesidir. Ağrısız, acısız ücretsiz olarak 30-65 yaş aralığındaki tüm kadınlar kendi Aile Hekimliği Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve KETEM rahim ağzı kanser taramalarını yaptırabilmektedir. Önlenmesi ve erken teşhis edildiğinde de tedavisi mümkün olan serviks kanserinde, invazif kanser sıklığı ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması açısından önemli bir noktayı da tarama yöntemleri oluşturmaktadır. Yapılacak Taramalarla rahim ağzı kanseri henüz ileri evrelere geçmeden tespit edip, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek surtiyle, bu kanser sebebi ile ölümlerin ve hasta kalım sürelerinin oranlarının düşürülmesi amaçlanmaktadır” denildi.