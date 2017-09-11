Seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Van-Gevaş karayolu üzerinde seyir halinde olan Nevzat Akbaş yönetimindeki 27 FD 671 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kendi çabalarıyla yangına müdahale eden sürücü, alevlerin aracı sarması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine vardı. 4 personel ve bir itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Sürücü Nevzat Akbaş ve yanındaki arkadaşı herhangi bir yara almazken, alev alan araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.