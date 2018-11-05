İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı

Van-Hakkari karayolunda seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı.


Olay, Van-Hakkari karayolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Bir şirkete ait beton mikseri, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aniden alev alan aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede su ve köpük kullanarak yangını kontrol altına aldı. Alev alan araçta maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.