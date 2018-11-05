Seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı

Olay, Van-Hakkari karayolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Bir şirkete ait beton mikseri, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aniden alev alan aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede su ve köpük kullanarak yangını kontrol altına aldı. Alev alan araçta maddi hasar oluştu.