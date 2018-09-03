Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Van-Çatak karayolunda seyir halinde olan 63 B 9341 plakalı kamyonun kasasında bulunan malzemeler, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede alevler bütün aracı sararken, bölgeye hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale ekip, yangını söndürdü. Bu sırada çevrede gerekli önlemleri alan ekipler, yaklaşık bir saat trafiğe kapatılan yolu yeniden açtı.

Yangın nedeniyle kamyonda büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücünün ise şans eseri yara almadan kurtulduğu bildirildi.