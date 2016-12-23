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23 Aralık 2016 10:40

SGK’dan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

SGK’dan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

23 Aralık 2016 10:40

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini Genel Sağlık Sigortası (GSS) konusunda bilgilendirdi.
KYK Van İl Müdürü Mehmet Şerif Özalp’ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında Sosyal Güvenlik Kurumu Van İl Müdürü Abidin Göksoy bir konuşma yaptı. Gelir tespiti yapmayanların mutlaka 31 Aralık 2016 tarihine kadar yaptırmalarını isteyen Göksoy, yapılandırmadan faydalanmak için de bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne 31 Ocak 2017 tarihine kadar müracaat edilmesi gerektiğini söyledi.
Öğrencilere çeşitli ikramların yapılmasıyla program sona erdi.



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