Sıcak havalarda beslenme alışkanlığına dikkat

Susama hissi olmasa bile terlemeye bağlı sıvı kaybının fazla olduğuna dikkat çeken uzmanlar; günde en az 2-2,5 litre su içilmesini ve kafein içeren kahve ile kola ve gazoz gibi çok şekerli içeceklerden, çok tuzlu ve yağlı besinlerden uzak durulması tavsiyesinde bulunuyor. Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hilal Adıgüzel, Van’ın Türkiye’nin en fazla güneş alan illerinden biri olduğunu belirterek, “Van, ülkemizin en çok güneş alan illerinden olduğu için yaz mevsiminde sıcağın etkilerini görebilmekteyiz. Sıcaklık ve nem vücut sıcaklığını arttırarak olumsuz etkiler oluşturabilir. Vücudumuzun bu etkilere karşı savunma sistemi terlemedir. Nem yüksek olduğunda yeterli buharlaşma olmadığından ısı terleme ile dengelenemeyebilir. Aşırı sıcaklar özellikle 65 yaş üzeri yaşlılarda, dört yaşından küçük çocuklarda, hamilelerde, kronik hastalığı olanlarda, sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlarda ve bakıma muhtaç kişilerde yüksek risk oluşturmaktadır” dedi.

“Sıcaklardan korunmak için neler yapılmalı?”

Sıcak havanın etkilerinden korunmak için günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini savunan Uzman Dr. Adıgüzel, “Dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda bol ve açık renkli kıyafetler giymeye dikkat etmeli, güneş ışınlarından korunmak için şapka, gözlük, güneş kremi gibi önlemler alınmalıdır. Özellikle bebeklere kalın giysiler giydirilmemeli, puset gibi taşıma araçlarının üstü örtülerle kapatılmamalıdır. Park etmiş araçlarda çocuklar, yaşlılar yalnız bırakılmamalıdır. Ense, yüz ve ayaklar imkân varsa suyla ıslatılarak veya silinerek serinletilmeye çalışılmalıdır” tavsiyelerinde bulundu.

“Gazlı ve yağlı besinlerden uzak durun”

Sıcak havalarda su alımına da özellikle dikkat edilmesini isteyen Dr. Adıgüzel, şunları kaydetti:

“Susama hissi olmasa da terleme ile sıvı kaybı arttığı için 12-14 su bardağı, yani 2-2,5 litre su içilmelidir. Kafein içerdiği için kahve ve kola, gazoz gibi çok şekerli içeceklerden ve çok tuzlu ve yağlı besinlerden de uzak durulmalıdır. Göl kenarlarında özellikle yansıyan güneş ışınlarının da etkisiyle cilt yanıkları daha sık oluşabilir. Hem güneş yanıklarından hem de cilt kanseri riskinden korunmak için en az 15 faktör korumalı güneş kremi kullanılmalı ve gölgelik alanlar tercih edilmelidir.”