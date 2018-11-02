Şiddet gören doktordan eğitime anlamlı destek

Bahattin Ahmet Yalçın, arkadaşları tarafından tatili için toplanan parayı ‘şiddete hayır' demek için eğitime bağışladı.

Şanlıurfa'da 17 Temmuz 2018 tarihinde Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevi başında olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edilmişti. Bu olayın üzerine harekete geçen Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyeleri, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bu olayı üzerinden atabilmesi amacıyla tatil parası toplamıştı. Ancak toplanan parayı tatil için kabul etmeyen Dr. Yalçın, bu parayı Van'ın İpekyolu ilçesindeki İMKB Fen Lisesinde bir robotik laboratuvarının açılması için bağışladı. KAHEV'in de desteğiyle okulda oluşturulan ve Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ismi verilen laboratuvar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan KAHEV Van Şube Başkanı Dr. Mehpare Altay, KAHEV'in temellerinin 2 Ocak 2018'de sosyal medyada ‘Doktor anneler' ismindeki bir grupta atıldığını ifade ederek, “İçinde şu anda 15 bin kadın doktorun üye olduğu kapalı bir grup. Orada bir doktor arkadaşımız, bir öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz, bu öğrencimize çok kısa sürede bir yıllık düzenli burs topladık. Sonra kadın hekimlerin eğitime destek vermek için ne kadar istekli olduğunu görünce, öğrenci sayımız giderek arttı. Bu amaçla vakıf olmaya karar verdik. Ekim ayı içinde mahkememiz yapıldı ve Kadın Hekimlerden Eğitime Destek Vakfı olarak tescillendik” dedi.

Van'da İMKB Fen Lisesinde oluşturdukları robotik laboratuvara Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın ismini verdiklerini belirten Altay, “Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, Şanlıurfa'da bir hasta yakını tarafından başına kaldırım taşıyla vurulup yoğun bakımda yatan arkadaşımızın ismi. Biz o arkadaşımızın yaşadığı psikolojik travmayı atlatabilmesi için kendi aramızda tatil parası toplamıştık ve tatile gitmesini istemiştik. Ancak Dr. Yalçın, parayı kesinlikle kabul etmedi ve o dönemde bu laboratuvarın kurulması planlandığı için kendisi için toplanılan paranın tamamını buraya bağışladı. Ben bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Geri kalan miktarı da vakıf olarak toparladık. Tek amacımız eğitime destek verip, ülkemizde gittikçe artan şiddet vakalarının biraz olsun önüne geçmektir. Biz vakıf olarak özellikle sağlıkçılara, kadına ve her türlü şiddete karşıyız. Bunun sadece eğitimle yenilebileceğini düşünüyoruz. O yüzden imkanı olmayan çocuklarımızın, imkanı olan çocuklarımızla eşit derecede eğitim görmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vakıfta yer alan her öğrencinin bir doktor referansının olduğuna değinen Altay, “O doktor onun aile yapısına bakıyor. Gerçekten ihtiyacı olup olmadığını evine gidip görüyor. Ondan sonra vakıfla paylaşıyor ve biz o çocuk için gereğini yapıyoruz. Bunun yanında Ocak 2019 itibariyle burslarımızı artık direk vakfımızdan dağıtacağız” şeklinde konuştu.

Okulda robotik laboratuvarının açılmasına sevinen öğrenciler ise kendilerini daha da iyi yetiştireceklerini söyledi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.