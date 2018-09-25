Şifahane Camii ve Kur'an Kursu ilgi bekliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımına başlanan Şifahane Camii ve Kur'an Kursu, hayırseverlerin ilgisini bekliyor.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek Şifahane Camii ve Kur'an Kursunun inşaat yapımına başlandı. Aynı anda 4 bin kişinin ibadet edeceği ve 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Şifahane Camii ve Kur'an Kursu hayırseverlerin yardımı bekleniyor.

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, hastane içinde bulunan mevcut mescidin yetersiz kaldığını, bu yüzden Şifahane Camii projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte günlük 30 bin insanı hastanede ağırladıklarını ifade eden Başhekim Parlak, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Muş ve Bingöl gibi çevre illerine hizmet veriyor. Hasta yakınları ve yatan hastalarla birlikte günlük 30 bini bulan insan hastanemize gelebiliyor. Hastane içerisinde mevcut mescitlerimiz var. Bu mescitlerimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Fakat yetersiz kalıyor. Hastalar tıbbi hizmet açısında işlemlerini devam ettirirken aynı zamanda hastane dışında, daha güzel bir mekanda nasıl bunu kolaylaştırabilir diye cami inşaatına katkı sağlamayı amaçladık. Dışarıda daha temiz, daha nezih ortamda abdest alabilecekleri, namazlarını kılabilecekleri bir yer olmasını düşündük” dedi.

Cami projesinin çok fazla gösteriş ve ihtişamdan kaçınılarak hazırlandığını dile getiren Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Caminin yapımında Selçuklu mimarisinden esinlendi. Çok fazla ihtişamdan ve gösterişten kaçınarak ihtiyacı görecek şekilde bir proje hazırlandı. Cami, aynı anda 4 bin kişinin namaz kılabileceği, 2 bin metrekarelik bir alana sahiptir.”

Türkiye'deki bütün camilerin vatandaşın bağışlarıyla inşa edildiğini ve bu anlamda hayırseverlerden yardım talep eden Şifahane Cami Derneği Başkanı Mehmet Kameri ise, “Hastanemize günlük gelen insanların sayısı 30-40 bin kişinin üzerindedir. Türkiye'deki bütün camiler vatandaşın bağışlarıyla yapılıyor. Devletin bu konuda resmi olarak bir ödeneği yoktur. Bu yüzden esnafımız ve hayırsever vatandaşlarımızdan yardım talep ediyoruz” diye konuştu.