Sığınmacı mültecilere kitap hizmeti

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘Sosyal Kültürel Oryantasyon ve Entegrasyon etkinlikleri kapsamında ülkelerinden kaçıp Türkiye’ye sığınan mültecilere yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında ülkelerini terk edip Van’a gelen mülteciler için İl Halk Kütüphanesine bağlı ‘Gezici kütüphane’ hizmeti verilmeye başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Göç İdaresi Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda ülkelerini terk edip Van’a gelen sığınmacı mültecilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Türkçe bilen sığınmacılara gezici kütüphane ile kitap dağıtıldı. Göç İdaresi Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinlikte Van turizm haritası, Van turizm rehberi gibi kentin tanıtım materyali dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, beklenenin üzerinde ilginin olduğunu belirterek, “Her çarşamba günü olacak olan etkinliğimizde okuyucular bir hafta önce aldıkları kitapları getirip yenisiyle değiştirebilecek. Bugün 106 sığınmacı-mültecinin kütüphaneye kaydı yapılıp, kendilerine kitap dağıtıldı. Ayrıca Van Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda uzun vadeli olacak şekilde sığınmacı mültecilerin sosyal kültürel oryantasyon ve entegrasyonu için halı-kilim, seramik gibi geleneksel el sanatlarının yanında ebru, tezhip, hat gibi Türk süsleme sanatları, bağlama, gitar, keman, halk oyunları gibi sosyal ve sanatsal kursların verilmesine ve belirli zamanlarda Van’ın tarihi ve doğal yerlerini görmeleri amacıyla geziler düzenlemesine karar verdik” ifadelerini kullandı.