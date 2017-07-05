Sıhke Gölü kıyısı çöplerden arındırıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesinin de destekleriyle Sıhke Gölü kenarına vatandaşlar tarafından gelişi güzel dökülen yaklaşık 110 kamyon (bin 750 ton) çöp ve hafriyat atığı kaldırıldı. Dökülen çöp ve hafriyatlarla adeta çöplüğü andıran bölgede günlerce hummalı bir çalışma yürüten ekipler, düzeltme işlerini de tamamlayarak bölgeyi kötü görüntüden arındırdı.

Ekiplerin işlerini tamamlamasının ardından temizlenen bölgeye Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı kaldırım çalışması yapacak.

Vatandaşlar, kentte hafriyat atığı ile ilgili yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ifade ederek, bölgeyi eski içler acısı halinden kurtaran Büyükşehir Belediyesine, İpekyolu Belediyesine ve tüm ilgililere teşekkür ettiler.