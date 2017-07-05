Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 16:48

Sıhke Gölü kıyısı çöplerden arındırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Sıhke Gölü kenarındaki çöp ve hafriyat atıklarını temizledi.

Sıhke Gölü kıyısı çöplerden arındırıldı

05 Temmuz 2017 16:48


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesinin de destekleriyle Sıhke Gölü kenarına vatandaşlar tarafından gelişi güzel dökülen yaklaşık 110 kamyon (bin 750 ton) çöp ve hafriyat atığı kaldırıldı. Dökülen çöp ve hafriyatlarla adeta çöplüğü andıran bölgede günlerce hummalı bir çalışma yürüten ekipler, düzeltme işlerini de tamamlayarak bölgeyi kötü görüntüden arındırdı.


Ekiplerin işlerini tamamlamasının ardından temizlenen bölgeye Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı kaldırım çalışması yapacak.


Vatandaşlar, kentte hafriyat atığı ile ilgili yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ifade ederek, bölgeyi eski içler acısı halinden kurtaran Büyükşehir Belediyesine, İpekyolu Belediyesine ve tüm ilgililere teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!