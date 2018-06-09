Sınav hazırlığında İpekyolu farkı

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Eğitime verdiğimiz destek çerçevesinde, yurt genelinde yapılacak sınav öncesinde, ilçemizdeki öğrencilerimizin sınav tecrübesini arttırmak ve bilgilerini tazelemek amacıyla bir deneme sınavı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrenci ve okullarımıza ise bugün İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün de katıldığı bir törenle ödülleri verildi.

Törende bir konuşma yapan Başkan Vekili Öztürk, ilçedeki öğrencilerin yurt genelinde yapılan sınavlarda başarılı olabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “İpekyolu Belediyesi olarak eğitim bizim önceliklerimiz arasında çünkü eğitim meselesini çözememiş bir toplum geleceğe güzel bakamaz, aydınlanamaz. 2017/2018 eğitim-öğretim yılını sonlandırırken tüm okul, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bütün öğrencilerimizi belediyemiz bünyesindeki yaz tatili kurslarına davet ediyorum” dedi.

Sınavda dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından verildi. Törende ayrıca “İdealinizdeki İpekyolu” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.