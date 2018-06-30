Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da bu yıl ilk kez uygulanan YKS’nin birinci oturumu olan TYT, saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00’da kapatılarak, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Van merkez Edremit ilçesindeki Kadriye Sağdinç İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen kimi aileler Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederken, kimisi ise heyecanlı bir şekilde sınavın bitmesini bekledi. Sınav öncesi İHA’ya konuşan öğrenciler, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, sınava giren tüm adaylara başarı temennisinde bulundular.

Sınava 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı

Sınav öncesi okul görevlileri sessiz olunması konusunda velileri uyarırken, içeriye girişlere 10 dakika kala güvenlik görevlileri kapıları kapatacaklarına dair uyarıda bulundu. Saat 10.00’da güvenlik görevlileri tarafından okulun kapısı kapatılırken, 1 dakika geç kalan bir öğrenci içeri girmek istedi. Öğrenci ve velilerin tüm ısrarını rağmen içeri alınmayan aday, giriş belgesini yırtarak hızla okuldan ayrıldı. Yırtılan giriş belgesini yerden alan öğrenci velisi, adayın 1 dakika geç kalması nedeniyle içeri alınmadığını ifade etti.