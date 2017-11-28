Sınırın sıfır noktasında karla mücadele

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Van’ın Başkale ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki Aydemir grup yolu, Koçdağı Mahallesi ve sınır karakolları yolunda kar temizleme çalışması yaptı. Başkale ilçesinde bu sezon 148 kilometrelik yolu sıcak asfalt ile buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla sınırın sıfır noktasındaki Koçdağı Mahallesi’nin yoluna giren kar savurma makinesi ile kar küreme araçları, İran sınırına kadar olan yolu temizledi.

Önceki dönemlerde yollarının günlerce kapalı kaldığını belirten mahalle sakinleri ise, Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.