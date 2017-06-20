Sırımlı Göleti inşaatında sona geliniyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van’ın Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi’ndeki Kömdere Çayı üzerine inşa edilen gövde kil çekirdekli toprak dolgu tipindeki göletin temelden 31,5 metre yüksekliğe sahip olacağı belirtildi. Açıklamada, “Hizmete alınmasıyla tarım arazilerine su temin edecek olan Sırımlı Göleti ile ayrıca civar yerleşim yerleri taşkın zararlarından korunacak. 10 milyon TL’ye mal edilen gölet, önümüzdeki ay içerisinde tamamlanarak su tutulmaya başlanacak. Su depolanmasının ardından çiftçilerin hizmetine sunulacak gölet ile 3 bin 770 dekar zirai arazi suya kavuşurken, ülke ekonomisine yılda 1 milyon 200 bin TL katkı sağlanacak” denildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, Bakanlığa ait şantiyelerin ülke genelinde arı gibi çalıştığını belirterek, “Doğu-batı demeden, il-ilçe demeden çalışmaya ve ülkemizi barajlarla, göletlerle ve sulama tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalardan Van ilimizde nasibini alıyor. Bugüne kadar Van için ne kadar gayret etmişsek, ne kadar yatırım yapmışsak bugünden sonra da aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.