Uluslararası MEB Robot Yarışmasına ‘temalı, hızlı çizgi izleyen, mini sumo, insansız hava aracı (mini drone), endüstriyel robotik kol ve tasarla-çalıştır’ olmak üzere 6 kategoride 12 öğrenci ve 4 öğretmenle katılan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, endüstriyel robotik kol kategorisinde 101 kişi arasından “Robovan” isimli robotla 3. oldu.

Sivas’ın ev sahipliğinde 9-11 Mayıs 2018 tarihinde Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına 12 farklı kategoride 4 bin katılımcı tarafından kategorilerde 2 bin 920 robotun hünerlerini sergilediği yarışmaya Van’ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6 kategoride 12 öğrenci ve 4 öğretmenle katıldı. Endüstriyel robotik kol kategorisinde 101 kişi arasından daha hızlı paketleme amaçlı yapılan “Robovan” isimli robotla 3. oldu. “Tasarla çalıştır” isimli kategoride 105 kişi arasından Bahadır isimli takım 15. olurken, İnsansız Hava Aracı (mini drone) kategorisinde ise 205 kişi arasından "black storm" isimli proje 36. oldu. Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarafından düzenlenen ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda sergilenen paketleme robotu “Robovan” ise büyük beğeni topladı. Okulun bahçesinde düzenlenen sergiye Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu Milli Eğitim İlçe Müdürü Şükrullah Yavuzer, okulun müdürü Kemal Aydın, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. 50 öğrencinin hazırladığı toplam 22 projenin sergilendiği fuarın açılışının ardından, davetliler sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgiler aldı.

Sergiyi gezen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Bazen şunu hep söylüyorum insanların beyni gözlerindedir. Görmeden algılama çok zor. Şimdi burada büyük bir akıl örneği, büyük bir beyin jimnastiği ve fikir üreten bir okulun sergilediği eserler var. Ben bir Vanlı olarak gerçekten gururlandım. Hele hele Van gibi bir yerde yüzde 60 nüfusu genç bir nüfusu olan şehir. Gençlerin bu işlerle uğraşması gurur vericidir. Onun için bu işleri burada kanalize eden bütün eğitimcileri tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Ramazan Akın ise, “Biz 2017-18 eğitim öğretim yılıyla beraber Ekim ayında çalışmaya başladık. Öncelikle öğrencilerime dedim ki piyasadaki endüstriyel, dünyadaki robotik kol uygulamaları nasıldır. Dünya ne alemde, nerede diye öğrencilerime araştırmalarını istedim. Öğrencilerim de bana çeşitli robot görüntüleri sundular. Daha sonra kurduğumuz ortak WhatsApp grubu ile sürekli istişare ettik. En sonunda amaç hızlı paketleme olduğu için paketleme robotu olsun. İlk başta dedik hani örnekleri varsa örneklerden birebir çekelim. Öğrenciler dediler ki hocam biz özgün bir şekilde yapalım kendimize ait olsun, bize ait olsun, bizim diyebileceğimiz bir robot olsun. Her bir parçaya biz kendimiz ulaşalım. Gerekirse cumartesi-pazar burada çalışır bu işi iyi yapmaya gayret ederim deyince ben cesaretlendim açıkçası. Daha sonra yavaş yavaş başladık. Öncelikle öğrencileri Solidworks eğitimi vermeye başladık. Onun öncesinde Servet hocamız robotik kodlama eğitimi verdi arkadaşlara. Ondan sonra yavaş yavaş Solidworks’te malzemelerimizi oluşturmaya başladık. İlk önce hatalı parçalar çıktı tabii ki deneme yanılmalarla en sonunda bu robotumuza ulaştık" dedi.

"Yarışmada Van’ın ismi duyurduk"

Toplam sürecimiz 8 ay boyunca cumartesi-pazar ve hafta içi ders çıkışları dahil olmak üzere sürekli çalıştıklarını ifade eden Akın, "Hatalarla karşılaştık, problemlere karşılaştık, ekonomik olarak, tasarım olarak bir sürü problemlerle karşılaştık. Sağ olsun okul müdürümüz destek oldu. Diğer Valimiz, belediye başkanlarımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz sürekli bu konuda arkamıza durdular. Onlara da öncelikle teşekkür ediyorum tabii ki. İşte Sivas’ta düzenlenen yarışmaya katıldık. Tabii rakiplerimiz çok güçlüydü çünkü onların ekonomi güçleri ve sponsorları da çok iyiydi. Biz robotumuza güvenlik, tipine güvendik. Çünkü paketleme robotuyudu. Oraya gittiğimizde gördük ki bizim robotumuz gibi bir örnek robot denk gelmedi, görmedik. Tek robottu ve dedik gibi biz büyük ihtimalle derece yapacağız. 5 sıradan yarışmaya girdik öğrencimiz çok iyiydi. Yarışma devam ederken İzmit grubu ikinciliği aldı. Bizde üçüncülüğe düştük ve son güne kadar da üçüncülük yerimizi koruduk. Son gün ödül töreninde de üçüncülük olarak 1500 liralık ödüllerimizi takdim ettiler. Şehrimizin ismini duyurduk. Van denildi orada. İlk önce orada herkes tabii ki garipsedi Van deyince. Ama biz gelecek yıl tekrar orada Van dedirtmeye devam edeceğiz robotlarımızda tasarımlarımızla Van dedirtmeye devam edeceğiz. Bu sene 6 kategoride katılmıştır. Gelecek yıl daha fazla robotlarla, daha fazla öğrenci ile katılmaya çalışacağız. Öğrencilerin ufuklarını geliştirmek için öğrencilerin neler yapabildiklerini görmeleri için yarışmalara girmeye devam edeceğiz. Öz güvenlerini kazanmaları için biz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı 11. sınıf öğrencilerden Ali İhsan Kadan, “Hayatımızda hiç mekanik dersi almamıştır. İlk defa hocamızla beraber aldık. Bize önce belli eğitimler verildi. Daha sonra robot yapmaya başladık. Hocamızla birlikte uğraştık ve onun yardımlarıyla yaptık. Robotu yaparken de önce internete girip bilgiler topladık nasıl yapılır, hangi parçalarla yapılır ve bu bilgilerle robotu yaptık” dedi.

Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı 11. sınıf öğrencilerden Muhammed Kadir Cizreli, ”Bende ilk buraya geldiğim zaman hiçbir bilgimiz yoktu. Hocalarımız bize destek çıktı. Süreç olarak hem iyi süreçlerimiz oldu, kötü süreçlerimiz oldu. Biraz da imkanlarımız olsaydı birincilik ve ikincilik alabilirdik. Ama elimizdeki imkanlarla üçüncülük aldık. Olsun yine de Van’ı gururlandırmak, Van’ın ismini duyurmak okulumuzun adını tanıtmak bizim için yeterli oldu. Okulumuza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi