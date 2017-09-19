SMMMO üyeleri tiyatro etkinliğinde buluştu

Van SMMMO, teknik çalışmalarının yanında üyelerinin ve ailelerinin katılımıyla sosyal etkinlikler de düzenlemeye devam ediyor. Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenen ‘Sızıntılar’ oyununun ardından bir açıklama yapan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, oda üyelerinin sanatsal faaliyetlere destek vermesi ve kendi aralarında birlikteliği attırmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Şahin, “Bu programı meslek mensuplarımızı sanatla buluşturmak amacıyla düzenledik. Biz mali müşavirler masa başı çalışan bir mesleği yürütüyoruz. Saat 08.00-17.00 arasında masa başı oturur müşterilerimizin hesaplarını yaparız. Bizlerde oda olarak şunu düşündük; meslektaşlarımızı bir odadan çıkararak sanatla buluşturmayı hedefledik. Bundan sonra mali müşavirler işlerini yaparken, artı zamanlarını tiyatro gibi benzeri sanat işleriyle uğraşmasının yolunu açmak için bu programı düzenledik” dedi.

Böyle bir etkinliği ilk kez düzenlediklerini ifade eden Şahin, “Van Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası ilk defa böyle bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik bizim için başlangıç oldu. Hem yerel tiyatro ekiplerinin güçlendirilmesi anlamında hem de diğer meslek gruplarına böyle sanatsal faaliyetleri teşvik etme amacıyla böyle bir şeye giriştik. Umuyorum mali müşavirler meslek grubu diğer meslek gruplarına da örnek olur. Başlangıç olarak da ilgi fena değildi. Bundan sonra meslek camiası kendi ailelerini de sanatla buluşturacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.