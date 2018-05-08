SMMMO’da gerçekleştirilen toplantıya, Kamu Gözetim Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza Çelen, Başkan Yardımcısı Murat Yünlü, TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Balandı, STK temsilcileri, muhasebeciler ve yeminli mali müşavirler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, mücbir sebeple ilgili verilen mücadelenin sonuna geldiklerini ifade ederek, “Mücbir sebep sorunu şu anda meclise gitti ve muhtemelen çok yakın bir zamanda biz bu sorundan tamamen kurtulacağız. Benim buradan sizlerden beklentim; bu beyannamelerin mutlaka 31 Ağustos 2018 tarihine kadar verilmesidir. Tekrar böyle bir sorun yaşamak istemiyoruz. Bunun ilimize hayırlı olmasını diliyor, bu sorunun çözülmesinde emeği olan Maliye Bakanlığımıza, Gelir İdaresi Başkanlığımıza, milletvekillerimize, Vergi Dairesi Müdürlüğümüze, defterdarlarımıza ve il başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kamu Gözetim Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kaliteli, güvenilir finansal raporlarının hazırlanmasını düzenleyen standartları oluşturması ve bağımsız ortamın oluşturulmasını önemsediklerinin altını çizen Şahin, “Meslek camiası olarak işletmelerin hem kayıtlarını oluşturmak hem de denetime hazır hale getirmek ve aynı zamanda meslek camiası olarak hazırlanan finansal tabloların uluslararası standartlara uyumlu olarak düzenlenmesi, ülkemizin ekonomik yapısı için öneminin bilincindeyiz. Finansal tablo üzerinden sunulacak doğru, güvenilir ve karşılatabilir bilginin üretilmesini sağlamak, ülkemizin uluslararası pazara adım atmasında etken olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mali müşavir olabilmek için önemli süreçlerden geçtiklerini de dile getiren Şahin, “Tekrar bu mesleğe giriş, yaklaşık olarak 10 yıllık bir zamanımızı alabilmektedir. Bizler, Kamu Gözetim Kurumu ve TÜRMOB’ta sınava giren meslektaşlarımızın ortak derslerden muafiyetinin faydalı olacağını düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kamu Gözetim Kurumu Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza Çelen’in ‘BOBİ FRS’ hakkında seminer vermesi ile devam eden program, mühür dağıtım töreni ile sona erdi.