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11 Temmuz 2017 19:04

SMMMO’da ‘Kayıt Dışı İstihdam’ semineri

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından ‘Kayıt dışı istihdam sahte iş yeri ve sahte sigortacılık’ ile ilgili bir seminer düzenlendi.

SMMMO’da ‘Kayıt Dışı İstihdam’ semineri

11 Temmuz 2017 19:04


Van SMMMO konferans salonunda düzenlenen seminere Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin, SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ve oda üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, yaptıkları çalışmalarla ilgili çeşitli bilgiler vererek, seminerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.


Daha sonra konuşan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Türkiye’de sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğunu belirterek, “Devlet bu güvenliği sağlayacak, gerekli tedbirleri alır. Çalışmaya başlayan herkes sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Sosyal güvenlik bu kadar önemli olmasına rağmen maalesef vatandaşlarımızın bir kısmının sosyal güvenliği bulunmamakta ve vatandaşlarımız birçok yardım ve haktan mahrum kalmaktadır. İşveren açısından baktığımızda ise kayıt dışı istihdam büyük ölçüde haksız rekabete neden olmakta ve ekonomik işleyişi olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.


Kayıt dışı istihdam tespit edilen işletmelere yapılan denetimler sonucunda yüksek tutarda idari para cezaları ve iş yerinin kapanma riskinin olduğunu ifade eden Müdür Göksoy, Türkiye’de kayıt dışı istihdamla mücadele anlamında ciddi mesafe kat edildiğini de sözlerine ekledi.


Seminer, konuya ilişkin detayların paylaşılması ile devam etti.




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