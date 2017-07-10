Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 15:41

Sokak hayvanları için bir kap su çağrısı

Van Büyükşehir Belediyesi, aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için vatandaşlardan ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su, bir kap yemek bırakmaları çağrısında bulundu.

Sokak hayvanları için bir kap su çağrısı

10 Temmuz 2017 15:41


Kent genelinde birçok noktaya beslenme odakları kuran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaz sıcaklarından ötürü sokak hayvanları için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Özalp yolu üzerinde bulunan hayvan bakım evinin kısa bir süre içinde tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını belirten yetkililer; yaralanmış, hasta ve kendini doyuramayacak durumda olan hayvanları tedavi ederek doğal yaşam alanlarına geri bırakıyor.


İnsanların sokak hayvanları konusunda yersiz bir korkuya kapıldığını belirten yetkililer; aşı ve muayeneden geçirildikten sonra kulağına küpe takılarak denetimli olarak sokağa salınan hayvanların insanlara zarar vermesi veya saldırması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladılar. Hayvan haklarının 5199 sayılı kanun ile güvence altına alındığını ifade eden yetkililer, şehirden başka gidecek bir yeri olmayan bu canlılarla birlikte yaşamayı öğrenme zorunluluğunun olduğunu kaydettiler.


2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda hayvan hakları ile ilgili eğitici dersler düzenlemeye hazırlanan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ayrıca vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için el ilanı, afiş ve billboardlar hazırlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:44
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!