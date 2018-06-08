Soma’dan Vana’a gönül köprüsü

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Günümüzde bireylerin farklı zeka, öğrenme, düşünme tarzlarının olduğundan yola çıkarak geliştirilen “Van’ı Boyayarak Öğreniyorum” projesi 46. Tübitak Lise Araştırma Projeleri yarışmasında ödül alan Boyayarak Soma’yı Öğreniyorum” projesinin devamı olarak Van’da ki çocuklarımız için de hazırlandı.Bu projede öğrencilerin boyama tekniği ile öğrenmenin içinde aktif olarak yer aldıkları, farklı zeka türlerini kullanarak öğrenmelerinin daha kolay ve kalıcı hale geldiği tespit edilmiş, aynı zamanda da motor kaslarının gelişmesinin sağlandığı görülmüştür. Bu bağlamda, boyama yöntemi ile öğrenme tekniğinin öğrencileri sürekli olarak öğrenmenin içine katan diğer bir deyişle öğrenme üzerinde pozitif bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Van’ın kültürel, tarihi, coğrafi özelliklerini gösteren çizimler ve kısa bilgilerin yer aldığı boyama kitabının araştırmasını ve düzenlemesini Sözer Vurgun ve Van Çalımlı Yeni Çavuş Mezrası İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Canan Özdemir yapmıştır. Kitapta yer alan bütün çizim ve tasarımları ise Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencileri hazırlamıştır. Projenin hazırlanmasına en önemli desteği veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk kitabın önünümüzde ki dönemde Van’da ki bütün çocuklarımıza dağıtılacağı müjdesini vermiştir" ifadelerine yer verildi.