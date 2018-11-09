Sosyal belediyecilikte marka kent, Gürpınar

Van'ın Gürpınar Belediyesi, fiziki belediyecilik başarılarının yanı sıra açtığı sosyal ve kültür merkezleriyle de göz dolduruyor.

Birbirinden değerli ve herkesime hitap eden projelerle doğumdan ölüme her an vatandaşların yanında olan Gürpınar Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle tüm bölgeye örnek oluyor. Gürpınar Belediyesi tarafından açılan Gürpınar Aile Destek Merkezi (GÜRADEM), kurulduğu günden bu yana yüzlerce kadına hizmet verdi. GÜRADEM binasında yüzlerce kadının hizmet aldığı atölyelerde; şiş örücülüğü, sedef kakma, filografi sanatı, kilim dokumacılığı, makine ve el sanatları ile elyaf tablo ve mozaik kursları veriliyor. GÜRADEM, mesleki kursların yanında psikolojik danışmanlık hizmeti, spor merkezi, sinema salonu ve kitap-kafe alanlarıyla adeta kadınların ikinci evi haline geldi. Tarihi ve kültürel birçok gezi düzenleyen GÜRADEM, 0-3 yaş çocukları olan anneler için kreş uygulaması da başlattı. Ayrıca GÜRADEM bünyesinde bulunan uzman eğitimciler, çeşitli eğitim semineri sunmanın yanı sıra düzenli aralıklarla ev ziyaretleri gerçekleştirmeyi de ihmal etmiyorlar.

Gürpınar Belediyesince engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılabilmeleri için hizmete sunulan “Engelsiz Yaşam Merkezi”, dezavantajlı vatandaşların umudu haline geldi. Merkezde açılan üç atölyede verilen ahşap, seramik, taş boyama, inci süsleme, kokulu taş yapımı, keçe yapımı ve takı tasarımı eğitimiyle engellilerin yeteneklerinin ortaya çıkması sağlanıyor. El becerilerinin gelişmesine olanak sağlanan merkezde, müzik kursuyla da engellilere ses ve ritim eğitimi veriliyor. Merkezde, ayrıca bedensel engellilerin fiziki yetersizliklerini gidermek ve fonksiyonel düzeylerini geliştirmek için kişisel egzersiz programları da düzenleniyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve birçok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodu olan “uzay terapisi” de bölgede ilk defa Gürpınar'da uygulanmaya başlandı. Özel eğitim sınıfında öğrenmeye yönelik eğitim metotları sunan Engelsiz Yaşam Merkezi, her hafta farklı sosyokültürel etkinlik düzenliyor.

Çocukların kendilerini tanımaları, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, zararlı ortamlardan uzak durmaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken, yaşadığı topluma duyarlı ve güvenilir ortamda kendilerini geliştirmelerine rehberlik etmek amacıyla kurulan Uluğ Bey Çocuk Akademisi, öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Akademide; görsel sanatlar atölyesi, okuma ve akıl oyunları atölyesi ile müzik atölyesinin yanı sıra tam donanımlı İslami Bilimler Atölyesi, özel tasarlanan Ali Kuşçu Uzay Atölyesi ve değerler eğitimi kapsamında eğitimler veriliyor. Ayrıca öğrencilerin resim, ebru, tiyatro, drama, eğitsel oyunlar, müzik ve spor alanlarında aktivitelere katılmaları için programlar düzenleniyor.

Yüzlerce aileye “Hoş Geldin Bebek” ziyareti

Gürpınar Belediyesi, ilçede dünyaya gelen bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. ‘Gürpınar'a hoş geldin bebek' sloganıyla başlatılan hizmet kapsamında, Gürpınar Belediyesi yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek ‘Hoş Geldin Bebek Seti' hediye ediyor. Yeni doğan ya da 3 aylığa kadar olan bebekler için hazırlanan hediye seti annelerin yüzünü güldürüyor.

Gürpınar Belediyesi taziyeleri unutmuyor

İlçede yakını vefat eden, cenazesi bulunan vatandaşlara taziye ziyaretinde bulunmaya devam ediliyor. Vatandaşların her an yanında olan Gürpınar Belediyesi, cenazesi olan ailelerin acılarına ortak oluyor. Başsağlığı ziyaretinde, taziye evine özel olarak hazırlanan paket cenaze sahiplerine teslim ediliyor.

Yardıma muhtaçlara evde bakım hizmeti

Gürpınar Belediyesi, yatalak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilere yönelik sürdürdüğü “evde bakım” hizmeti, vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Evde sağlık hizmeti için tahsis edilen bir ambulansla düzenli olarak mahalleleri gezen uzman ekip, hastaların yara bakımı, ilaç takibi ve pansuman işlemlerini yapıyor. Muayeneleri yapılan hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakil işlemleri sağlanıyor.

Gürpınar Kültür ve Sanatın Merkezi olma yolunda

Gürpınar'da 7'den 70'e herkesi ilgilendiren çeşitli etkinlik ve gösteriler yapılmaya devam ediyor. Son olarak Gürpınar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan, içerisinde tiyatro ve konferans salonu, altı adet uygulama atölyesi, kafeterya ve mutfak bölmelerini barındıran Gürpınar Kültür Merkezi, 300 kişilik kapasitesi ile aynı zamanda sinema salonu olarak da hizmet veriyor. Gürpınar Belediyesi, 2018-2019 yılı "Gürpınar Kültür Sanat Sezonu" ile birbirinden farklı etkinlikleri hem Gürpınarlılara hem de Vanlılara sunmayı planlıyor.