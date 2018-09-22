SP Van'ın sorunlarını gündeme taşıyor

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van'da başlatılan projelerin tamamlanmaması nedeniyle bir açıklama yaptı.

Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin sorunlarına değindi. Saadet Partisi olarak kentin sorun ve sıkıntılarının takipçisi olacaklarını belirten İl Başkanı İlhan, dünden bugüne Van'a dair her türlü sorunu tespit ederek çözüm önerileriyle birlikte paylaştıklarını söyledi. Başkan İlhan, “Geçtiğimiz zaman diliminde Van'ın sorunları ve çözüm önerileri kitapçığımızı kamuoyuyla paylaştık. Lakin sorunlarımızın hala tamamına yakınının aynı şekilde durduğunu gördük” dedi.

Parti olarak haftalık basın açıklamalarıyla kentin sorunlarını yeniden gündeme taşıyacaklarını dile getiren İlhan, şunları söyledi:

“15 Haziran 2018 de Kapıköy Gümrük Kapısının açılışı yapılacaktı üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen açılış yapılmadı. Van City AVM 2 Nisan'da açılacaktı üzerinden 5 buçuk aydan fazla süre geçmesine rağmen açılmadı? İlimize Kent Meydanı yapılacağı müjdesi verildi. İlk etapta meydanda kalması gereken tarihi bir öneme sahip olan Van Kent Müzesi niçin yıkıldı? 7 milyon TL'ye yeniden kent müzesi yapılacak diye yola çıkıldı. Şimdi de 15 milyon TL'ye yeni kent müzesinin yapılacağı beyan ediliyor bu israfın sebebi nedir? Kent meydanının ne zaman ne şekilde yapılacağı net olarak belli değildir? Caddelerden otopark ücreti alan Van Büyükşehir Belediyesi niçin yapımı tamamlanmış olan otoparkı açmamaktadır? Van'ın sorunlarının çözümüne dair ciddi bir adım atılmamasının sebebi ülkemizde ekonomik krizin varlığı mıdır? Eğer ülkemizde Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ekonomik kriz yoksa niçin Van'ın sorunları hala aynı şekilde durmaktadır? Bu sorularımızın muhatapları tarafından ivedilikle cevaplanarak kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz.”