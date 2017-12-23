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23 Aralık 2017 12:05

SP Van’ın sorunlarını ve çözüm önerilerini kitapçık haline getirdi

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı tarafından ‘Van’ın sorunları ve çözüm önerileri’ 12 başlık altında kitapçık haline getirildi.

SP Van’ın sorunlarını ve çözüm önerilerini kitapçık haline getirdi

23 Aralık 2017 12:05


SP Van İl Başkanlığı tarafından Van’ın sorunları ve çözüm önerileri kitapçık haline getirildi. 12 maddeden oluşan ‘Van’ın sorunları ve çözüm önerileri’ adlı kitapçık ile ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya SP Van İl Başkanı Özay İlhan, ilçe başkanları ve il yönetimi katıldı. Burada konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini kitapçık haline getirdiklerini belirterek, bu sorunların 12 madde halinde ele alındığını söyledi. Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan sanayi ve teknolojiye, sınır ticaretinden ulaşıma, spordan Van denizi ve turizmine kadar bir çok alanda Van’ın sorunlarını ve çözüm önerilerini kaleme aldıklarının altını çizen Başkan İlhan, “Van’ın sorunlarının ve çözüm önerilerinin daha önceki belediye başkanları ve milletvekilleri tarafından raporlar halinde ele alındığını düşündük. Ancak son zamanlarda böyle bir çalışmanın olmadığını gördüğümüz için teşkilat mensuplarımızla böyle bir çalışmayı yaptık. Alanında uzman olan ve farklı kesimden arkadaşlarla istişare yaparak sade bir kitapçık olarak sunmaya çalıştık. Umuyoruz bu kitapçık, Van’ın yararına olur. Hala hazırda memleketi yönetenler tarafından çözüm önerilerimiz dikkate alınır ve sorunlarımız çözüm bulunur diye düşünüyor SP olarak iktidarın bu kitapçıktan istifade edip Van’a katkı sunmasını arzu ediyoruz” dedi.


İktidara geldiklerinde Van’ın sorunlarını çözeceklerinin sözünü veren İlhan, “SP olarak sorunları ve çözüm önerilerini sunduğumuz kitapçıkta şunun da sözünü veriyoruz. İnşallah yerelde ve genelde iktidara geldiğimizde bu sorunların tamamına çözüm üreteceğiz ve Van’ı sorunsuz bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.


Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.




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