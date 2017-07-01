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01 Temmuz 2017 16:37

SP’den ‘Gündemimiz Van’ toplantısı

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı tarafından bu hafta 5.

SP’den ‘Gündemimiz Van’ toplantısı

01 Temmuz 2017 16:37

’si gerçekleştirilen ‘Gündemiz Van’ toplantısında son günlerde kirletilmesi ile gündemde olan ‘Van Gölü’ ele alındı.


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Gölü’nün kentin en büyük değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü konusunda Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak hükümete ve belediyelere tavsiyede bulunduk. Fakat akabinde gördük ki; belediyeler göle çöp dökmeye devam etmekte ve bu konuda ısrarını sürdürmektedirler. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü binası ve lojmanları için Van Gölü’nü 60 metre doldurarak köprülü kavşak yapma arzusuyla inşasına devam ettirdiği utanç duvarını yükseltmeye devam ettirmektedir. Aynı zamanda ilimizi temsil ettiğini iddia eden sayın vekiller de ilimizle alakalı hiçbir ciddi konuda ortada olmadığı gibi Van Gölü konusunda da hiçbir şekilde ortada yokturlar” dedi.


Tüm bu nedenlerden dolayı Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak imza kampanyası başlatacaklarını ifade eden İlhan, “Gençlik kollarımızca salı günü Van AVM, çarşamba günü Sanat Sokağı ve perşembe günü Beşyol’da imza standı açılacaktır. Van Gölü için duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza çağrımıza kulak vermeye ve Van Gölü için imza kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.




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