Stajını tamamlayan öğrencilere sertifika

8 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen staj gören Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan DoubleTree By Hilton Van Otel Genel Müdiresi İrem Tinli Angün, sektörün idealist gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan İrem Tinli Angün, “5 ay boyunca otelimizin kültürüne çok çabuk adaptasyon sağlayıp, özveriyle çalıştınız. Her alanda tecrübeler edinip, gelecekteki iş hayatınıza zemin hazırladınız. İnşallah sektörle ilgili azminizi, heyecanınızı hiçbir zaman yitirmezseniz, iyi yerlere geleceksiniz. Bu konuyla alakalı inancım tam. Sizler pırıl pırıl, idealist birer turizmci olacaksınız. Lütfen bizlerden iletişiminizi koparmayın ve her daim burada bir evinizin olduğunu unutmayın. Sizleri her zaman bekliyoruz, başarınız daim olsun” dedi.

Yaklaşık 5 ay boyunca otelde eğitim gören 7 öğrenci, bu süre zarfında sabırlı olmayı ve özverili çalışmayı öğrendiklerini belirterek, katkılarından dolayı otel yönetimine teşekkür ettiler.

Tören; sertifika ve plaket dağıtımının ardından pasta kesimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.